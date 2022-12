MARTINSICURO – Sono stati sequestrati dalla divisione Anticrimine della Questura di Teramo i quattro appartamenti che una donna di 31 anni, residente a Martinsicuro, aveva comprato investendo i bottini dei furti in casa da lei compiuti in vari comuni delle Marche. Il decreto di sequestro era stato emesso dal Tribunale di L’Aquila: il valore di mercato dei 4 immobili, che si trovano tutti nel Comune di Martinsicuro, ammonta complessivamente a circa 250mila euro. La donna, con precedenti per reati di droga e contro il patrimonio, era già destinataria di un provvedimento di divieto di ritorno nei Comuni di Montesilvano, Tolentino e San Benedetto. Avrebbe commesso prevalentemente furti in abitazione, riportando ben due condanne. L’attività della divisione Anticrimine è iniziata lo scorso mese di febbraio, in seguito all’arresto della donna, in flagranza di reato, per il furto nell’abitazione di un’anziana invalida: questo non è stato l’unico furto ai danni di un’anziana della sua “carriera”, poiché la 31enne si macchiò di un reato simile già nel 2018.