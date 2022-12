SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un anno 2022 difficile per le imprese della provincia di Ascoli Piceno che dopo 2 anni di pandemia si sono ritrovare a far fronte ai rincari energetici e non solo, dovuti alla guerra” Esordisce così Francesco Balloni, il direttore della CNA della provincia di Ascoli Piceno, nel suo intervento.

“Difficoltosa spirale inflazionistica e una sempre più crescente difficoltà nel reperimento delle materie prime, messa ulteriormente in crisi con la caduta del governo, ha portato il meccanismo del superbonus ad incepparsi e bloccarsi“. Ne esce un quadro grigio del settore dell’artigianato quello dipinto da direttore nel suo intervento.

Il motto dunque per il nuovo anno è uno solo: “Ripristinare il meccanismo di fiducia e ripartire, attraverso un attenta pianificazione ed investimenti“.