FANO – Con i Campionati Italiani di Indoor Rowing disputati lo scorso 18 dicembre a Fano, si è chiusa la stagione agonistica 2022 per i giovani canottieri della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto allenati da Gianni Meo, molti dei quali alla loro prima competizione nazionale. Questa edizione dei campionati è stata studiata dalla Federazione Italiana Canottaggio, in collaborazione con Concept2 Italia, per garantire la massima partecipazione di atleti. Le gare si sono svolte in contemporanea da dodici diverse location in tutta Italia, presso le sedi individuate dal Comitato o Delegazione regionale FIC di riferimento, collegate tra loro da remoto per consentire la compilazione di un’unica classifica nazionale nelle varie categorie.

Complessivamente, sono stati circa 800 le atlete e gli atleti di oltre 80 società da tutta Italia a darsi battaglia sui remoergometri (simulatori di vogata), come se fossero idealmente insieme sul campo di regata. La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto primeggia a livello regionale in termini di partecipazione, con 6 atlete e 7 atleti al via: Sara Cantalamessa AB2 F, Rania Amabili AB2, Chiara Falaschetti AB2 F, Andrea Santori AB2 M, Ilysse Amabili AB2 M, Chiara Capponi CD F, Martina Travaglini U17 F, Lorenzo Albini U17 M, Arianna Meo U19 F, Stefano Albini U19 M, Lorenzo Giobbi U19 M, Francesco Gazzoli U19 M, Davide Travaglini U23-1 M.

Benché non possa stringere tra le mani uno degli ambitissimi tricolori, la squadra ha saputo dimostrare grande determinazione e affiatamento, distinguendosi nelle sfide contro le società marchigiane e andando a conquistare il podio in molte categorie.

Gli atleti concludono l’anno con soddisfazione e rinnovata consapevolezza delle proprie potenzialità, avendo tutti migliorato in gara i tempi personali ottenuti negli allenamenti. Prossimo appuntamento a inizio anno, con i Campionati Regionali di Indoor Rowing che si svolgeranno a Pesaro.