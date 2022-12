Anche tutti gli altri film previsti durante il periodo natalizio si pongono nel segno della potenza evocativa del cinema: “Avatar -La via dell’acqua”, attesissimo sequel di Avatar, un film che suscita stupore e meraviglia e la cui visione ha senso solo in sala; “The Fabelmans”, in cui Steven Spielberg racconta con affetto e intimità la sua infanzia e tutto il suo amore per il cinema maturato fin da giovanissimo; “Strange World – Un mondo misterioso”, lungometraggio targato Walt Disney Animation Studios che narra le rocambolesche avventure di una famiglia di esploratori.

Film per tutti i gusti, inoltre, inaugurano il 2023, come nella tradizione del Margherita: “Il grande giorno”, “Il gatto con gli stivali 2, “Close”, premiato con il Grand Prix Speciale della Giura al Festival di Cannes 2022, “Corsage – Il corsetto dell’imperatrice“.

La programmazione dal 22 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023:

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA di James Cameron (USA 2022, 192′)

giovedì 22/12 ore 20,30

venerdì 23/12 ore 20,30

domenica 25/12 ore 20,30

lunedì 26/12 ore 15,30-21,20

martedì 27/12 ore 17,30

mercoledì 28/12 ore 21,00

giovedì 29/12 ore 17,30

venerdì 30/12 ore 21,00 Compleanno del Margherita -24 dicembre 1960-2022

SINGIN’ IN THE RAIN (Cantando sotto la pioggia) di Stanley Donen e Gene Kelly (USA 1952, 103) 70°anniversario VOS

Il film che ha consegnato il musical alla storia, ma anche un film sui i grandi cambiamenti tecnologici affrontati dal Cinema nella sua storia, sempre superati. sabato 24/12 ore 10,00 – ingresso gratuito

a seguire ore 12 brindisi con tutti venerdì 30/12 ore 16,00 commento a cura di Arianna Laurenti ingresso 5 € THE FABELMANS di Steven Spielberg (USA 2022, 151′)

Sam sviluppa fin da piccolo una passione per il cinema. Quando la sua famiglia sembra cadere a pezzi, sarà questa salvarlo.

domenica 25/12 ore 18,00

lunedì 26/12 ore 18,50

martedì 27/12 ore 21,00

mercoledì 28/12 ore 18,30

giovedì 29/12 ore 21,00

venerdì 30/12 ore 18,30 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO di Don Hall (II), Qui Nguyen USA 2022, 100′)

Una famiglia di esploratori tenta di portare a termine una missione ma le divergenze tra loro rischiano di compromettere tutto.

martedì 27/12 ore 15,40

mercoledì 28/12 ore 16,40

domenica 1° gennaio ore 15,30

lunedì 2/1 ore 17,10 IL GRANDE GIORNO di Massimo Venier (ITA 2022, 90′)

Aldo Giovanni e Giacomo tornano al cinema con una nuova commedia corale

domenica 1°/1 ore 17,20 -21,15

lunedì 2/1 ore 21,15

martedì 3/1 ore 19,00

mercoledì 4/1 ore 21,15

giovedì 5/1 ore 21,15

venerdì 6/1 ore 19,00 IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE (Corsage) di Marie Kreutzer (AT/DE 2022, 105′)

Miglior film ai BFI -Cannes, Migliore attrice ‘Un Certain Regard’

Corsage riesamina radicalmente la figura della bellissima Sissi Imperatrice d’Austria.

domenica 1°/1 ore 19,00

lunedì 2/1 ore 19,10

martedì 3/1 ore 21,15

mercoledì 4/1 ore 19,10 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO di Joel Crawford, Januel Mercado (USA 2022, 100′)

Il gatto con gli stivali ha già bruciato una delle sue nove vite. Riuscirà a vivere altre avventure?

giovedì 5/1 ore 17,00

venerdì 6/1 ore 15,10

sabato 7/1 ore 17,00

domenica 8/1 ore 15,10 CLOSE di Lukas Dhont (BL/NL 2022, 105′)

Gran premio della giuria a Cannes 2022

Un ragazzo deve fare i conti con la separazione dal suo più caro amico.

giovedì 5/1 ore 19,00

venerdì 6/1 ore 17,00 -21,15

sabato 7/1 ore 19,00 -21,15

domenica 8/1 ore 17,00-19,00 – 21,15

lunedì 9/1 ore 21,15 vos ingr 5€ Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

Biglietti Rassegna d’Essai: 5,00€ abbonamenti disponibili:

10 ingressi CHRISTMAS CARD 22-23 a 45€ (si può acquistare dal 18 /12 al 9/1)

4 ingressi ALPHAVILLE a 20€

6 ingresso NOUVELLE VAGUE a 30€

nfo acquisto biglietti on line su www.cinemamargherita.com