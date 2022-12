CUPRA MARITTIMA- L’Archeoclub d’Italia, con sede a Cupra Marittima, in occasione del suo 50° anno di fondazione, ha organizzato la mostra sull’attività editoriale, svolta durante questo mezzo secolo di volontariato, nel settore dei beni culturali.

La mostra verrà inaugurata lunedì 26 dicembre alle ore 16 e sarà visitabile a tutti fino al 9 gennaio 2023 dalle ore 16 alle ore 18, mentre dal 9 al 14 gennaio 2023 sarà consentita la visita alle scuole dalle ore 10 alle ore 12.

Sono esposti volumi cronologicamente realizzati da autori diversi, locali e non, docenti universitari, ispettori di soprintendenze, studiosi e ricercatori, che hanno condiviso il percorso e la programmazione non solo dell’Archeoclub, ma anche del Laboratorio Didattico di Ecologia del Quaternario, del Centro di Educazione Ambientale e del costituendo Centro di Documentazione e Ricerca del Territorio. Ne emerge un quadro composito, estremamente importante per i numerosi autori che hanno scritto su Cupra nel Novecento, che il visitatore troverà interessante non solo riguardo ai vari settori della cultura locale e del Piceno, ma anche per discipline come la storia, l’archeologia, l’agiografia, l’ecologia e le tradizioni.

Dalla vasta produzione emergono firme quali Giovanni e Mario Bucci, Giorgio Calcagno, Padre Faustino Mostardi, Lucio Tomei, Aurelio Manzi e tanti altri illustri collaboratori. Un patrimonio librario pari a oltre novanta libri, tutti di primissimo ordine e a disposizione di quanti, studenti, docenti e uriosi in genere, ne vorranno usufruire.