PONZANO DI FERMO (FM) – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Fermo è intervenuta intorno alle 17 sulla strada provinciale 122, al km 6+900 in località Contrada Capparuccia per un incidente stradale. Due autovetture sono entrate in collisione nei pressi di un incrocio andando a coinvolgere, dopo l’impatto, anche un palo della Telecom. Gli operatori VF hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e successivamente l’intera zona dove si è verificato lo scontro.