FALERONE (FM) – Vigili del fuoco al lavoro, in mattinata, in frazione Piane, per un incidente stradale. Una vettura, in fase di parcheggio, è stata tamponata ed ha finito la sua corsa all’interno di uno studio medico con all’interno medico e paziente, condotti poi in ospedale per controlli. Coinvolta nel sinistro anche una terza auto.