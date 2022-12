SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano in città i Carabinieri Forestali a cavallo: il 23 dicembre pattuglie in servizio ad Ascoli, il 30 a San Benedetto. Segue la nota dell’Arma: «Come già anticipato con comunicato del 13.12.2022, proseguono i servizi di pattuglia dei Carabinieri forestali a Cavallo. In particolare, sarà possibile ammirare i Cavalli dei Carabinieri ed i loro “cavalieri” nel centro cittadino di Ascoli Piceno nella giornata del 23 dicembre 2022 dove effettueranno diversi passaggi, dopo aver sostato brevemente davanti alla Prefettura per un cenno di saluto al Signor Prefetto dott. Carlo De Rogatis e successivamente, nella giornata del 30.12.2022, nella città di San Benedetto del Tronto. Ricordiamo, come già avanzato nel comunicato richiamato, che i Carabinieri a cavallo appartengono al Reparto Carabinieri Forestali del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi (AQ), e che, oltre a servizi di pattugliamento e rappresentanza nei centri cittadini e a maggiore vocazione turistica, operano quotidianamente all’interno del Parco vigilando per la tutela del patrimonio forestale con controlli sul fenomeno del disboscamento illegale, della lotta al bracconaggio, della prevenzione e repressione dei reati ambientali (in particolare nel settore dell’ abusivismo edilizio), delle cave e delle discariche abusive e nel contrasto ai reati in danno degli animali».