Festività a Centobuchi e Monteprandone, il calendario: torna l’anteprima di Capodanno. Rifugio di Babbo Natale, Mercatino e tanti eventi

Immancabile la mostra dei Presepi, tante iniziative in tutto il territorio per bambini e famiglie. Non ci sarà la pista di pattinaggio a causa della crisi energetica ma non mancheranno altri progtti

di Leonardo Delle Noci