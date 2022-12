San Benedetto, ecco le delibere di Giunta del 15 dicembre

Tra i provvedimernti: variazione al bilancio per le manifestazioni sportive, prelevamento dal fondo di riserva per il servizio di refezione scolastica, dotazione di un servizio di marketing dedicato al territorio, progetto sperimentale per l’accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, in collaborazione con Picenambiente.

di Mauro Vannini