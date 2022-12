SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata di lunedì 19 dicembre, all’Auditorium “Tebaldini”, il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Capriotti, ha incontrato il direttore dell’Area Vasta – AV 5 Massimo Esposito e i medici dirigenti dei reparti dell’ospedale “Madonna del Soccorso” per discutere della situazione in cui versa il locale nosocomio e delle opportunità che si presentano in vista della realizzazione della nuova struttura ospedaliera di “primo livello”.

Nel corso dell’incontro, i medici primari dell’ospedale hanno esposto le diverse criticità che sussistono sulla struttura, dal ridotto numero di personale in forza ai vari servizi alla mancanza di investimenti sufficienti per l’acquisizione di nuova strumentazione ed equipaggiamenti.

In particolare, i dirigenti del nosocomio hanno posto l’accento sulla necessità di un’appropriata campagna informativa che valorizzi le eccellenze mediche in forza al “Madonna del Soccorso”, in modo da farne conoscere l’alta professionalità agli utenti del territorio.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha ascoltato i pareri di tutti i professionisti intervenuti alla riunione e si è fatto carico di portare avanti le richieste dei medici del “Madonna del Soccorso”: “L’Amministrazione comunale – ha detto il primo cittadino – ha recepito le richieste dei nostri medici. Ci faremo carico di perorarle ed esporre quanto ci viene richiesto nelle sedi competenti a porre rimedio alle diverse criticità del nostro ospedale. Inoltre – ha aggiunto – è mia intenzione continuare a incontrarmi in riunione con i dirigenti del Madonna del Soccorso, in modo da monitorare l’evolvere della situazione in maniera costante”