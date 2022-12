Partita entusiasmante e carica di emozioni con occasioni da ambo le parti. La partita rallenta nell’ultimo quarto d’ora, con i giocatori forse stanchi che preferiscono far girare la palla, piuttosto che correre, con il Porto d’Ascoli da una parte che vuole guadagnare tempo, dall’altra il Trastevere che tenta di far aprire la squadra avversaria. Sul piano fisico la partita è stata abbastanza dura, che l’arbitro ha gestito molto male, non fermando il gioco e non consentendol’ingresso dei soccorsi per diversi minuti. L’incredibile ripensamento del guardalinee sul gol del pareggio, annullato in un primo momento lascia parecchi dubbi. Risultato comunque abbastanza equo per una partita equilibrata, ma soprattutto si è visto bel gioco.

Testa – 7: Difende la porta da eroe, sventa gli assalti di Bertoldi e Tortolano, compiendo su quest’ultimo un vero e proprio prodigio.

Pasqualini -6,5: Prezioso nelle ripartenze, insidioso sulla fascia.

Sensi-7: Al posto giusto al momento giusto, anche in posizione avanzata, non segna per poco grazie ad un autentico miracolo di Semprini.

Zoboletti-6 : Assennato ed ordinato si coordina bene con il resto della squadra

Rovinelli -6,5: Ben piazzato in campo chiude bene ed è sempre pronto ad impostare il gioco per le ripartenze.

Battista-8,5: Strepitoso ed incontenibile, nell’azione del primo gol dribbla tutti e piazza il pallone praticamente sul piede di Napolano che non perdona.

Pietropaolo- 6: Discreta prestazione anche in fase di costruzione

Rossi-6: In ottima forma, ogni tanto ci prova ad andare anche in rete di potenza.

Verdesi – 6: Abbastanza padrone nella sua zona del campo, gioca con impegno.

Napolano – 7,5 : Il bel gioco parte anche dai suoi piedi, non si lascia sfuggire l’ottimo pallone servito da Battista per infilare la porta difesa da Semprini.

Spagna -5,5: Ad inizio partita, per un paio di volte, sperimenta senza successo lo scambio di prima con il tacco, cosa da fare in allenamento, non di certo contro il Trastevere. Di contro è forse il giocatore più atterrato dagli avversari non ha avuto modo di esprimersi al meglio

Dalla panchina

Tutte le sostituzioni sono state effettuate nella fase calante del gioco, nulla di rilevante da segnalare.

Sowe SV: Ancora difficile valutare l’inserimento nella squadra di questo giocatore, gioca un quarto d’ora, corre ma non tocca molti palloni.

D’Alessandro SV: entra in una fase della partita in cui il gioco è rallentato, partecipa alla melina, niente di più.

Petrini SV: Vedi D’Alessandro.

Evangelisti SV: entra a tempo scadutonon vede palla.