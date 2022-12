AVEZZANO – Al termine della vittoria per 0-1 contro i marsicani decisa da un gol su rigore di Vita, ecco le dichiarazioni del mister rossoblu Sante Alfonsi.

Alfonsi: “Ci siamo fatti un piccolo regalo di Natale, ma volevamo un’altra classifica e un altro spirito. Oggi era importante vincere, siamo stati bravi a giocare come nell’ultimo periodo ma non siamo riusciti a raccogliere punti. Dovevamo fare il secondo gol per chiuderla, giocare come nel primo tempo ma ci siamo abbassati e dovevamo stare più alti. Abbiamo sofferto la velocità sulle fasce ma d’altronde l’Avezzano doveva riprendere la partita ed è normale aver concesso qualcosa. Cardella? Sta meglio ma non poteva giocare di più. Tutti vogliono contribuire alla causa della Samb e migliorare la classifica vincendo il più possibile. Questione rimborsi? Il presidente ci ha rassicurati che ci farà passare un bel Natale a tutti”.