SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ascolta le dichiarazioni dei due mister al termine di Porto d’Ascoli-Trastevere 1-1.

Mister Ciampelli: “C’è un po’ di rammarico perchè siamo arrivati a 15 minuti dalla vittoria, loro potevano segnare solo con un episodio e l’hanno sfruttato, ci sono mancati un po’ di centrimetri in quell’occasione. Nel primo tempo abbiamo concesso poco e giocato in maniera troppo confusa, nel secondo siamo entrati meglio e abbiamo legittimato. 28 punti? Per la nostra realtà sono tantissimi, non dobbiamo mai dimenticarcelo, il bilancio del 2022 è positivo”.

Mister Cioci: “Venivamo da 3 sconfitte consecutive e l’importante oggi era tornare a muovere la classifica. L’infortunio di Semprini ci ha rovinato i piani perchè sono stato costretto a togliere un over e cambiare schema tattico. Dobbiamo migliorare l’approccio al secondo tempo, è la sesta volta che subiamo gol pronti via”.