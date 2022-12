SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Trastevere.

NOTE

Giornata di sole, campo in buone condizioni.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Pasqualini, Sensi, Verdesi (02′, 80′ Petrini), Rossi (90′ Clerici), Napolano, Battista (85′ D’Alessandro), Zoboletti (05), Rovinelli (02), Spagna (70′ Sowe), Pietropaolo (03, 90′ Evangelisti). All. Davide Ciampelli.

TRASTEVERE (4-3-3): Semprini (’04, 36′ Alessandri), Cervoni (02), Lo Porto, Beraedi (02), Massimo, Santovito, Bertoldi, Crescenzo (83′ Santarelli), Alonzi (85′ De Costanzo), Tortolano (36′ Valentini 04), Papaj (03, 45′ Briatico). All Franco Cioci.

ANGOLI

5-1

AMMONITI Pasqualini (P) Papaj (T)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ Prima discesa di Zoboletti sulla destra e primo angolo per il Porto d’Ascoli.

4′ EPISODIO DA GOL LINE TECNOLOGY. Di testa Rossi colpisce il pallone, Semprini blocca finendo dentro la porta, gli orange vorrebbero il gol ma per il guardalinee la sfera non ha varcato completamente la linea.

7′ Ottima transizione offensiva del Porto con Battista che salta secco Cervoni, poi appoggia a Napolano che col destro calcia alto. Buon Pda in questi primi minuti.

10′ Reclama il Porto d’Ascoli per un entrata dura di Lo Porto su Spagna in area di rigore. Resta a terra l’attaccante orange, ma è in grado di continuare.

13′ Rossi mette al centro un pallone basso e teso per Spagna, che di prima manda alto.

15′ Pietropaolo perde un brutto pallone, Crescenzo riparte ma Pasqualini lo ferma con un fallo. Giallo inevitabile.

19′ SEMPRINI MOSTRUOSO SU SENSI: secondo angolo per il Pda, Napolano calcia a rientrare, il Trastevere mette fuori, il capitano la riprende e la mette di nuovo al centro per Sensi che calcia a botta sicura da due metri, ma Semprini è strepitoso e respinge d’istinto.

25 MIRACOLO DI TESTA: gran giocata di Tortolano che va via a Zoboletti sulla destra, mette al centro per Bertoldi che fa un velo geniale e lascia a Crescenzo tutto solo. Testa è monumentale e si oppone con il corpo.

29′ Punizione dai 30 metri per il Porto d’Ascoli, Napolano cerca la porta ma la sfera sorvola la traversa.

31′ PALO TRASTEVERE: Massimo intercetta un rinvio corto di Testa, di prima serve Alonzi che si gira e calcia di prima. Palo pieno, poi sempre il 9 mette alto di testa sulla ribattuta. Che brivido.

33′ Scontro di gioco tra l’attaccante di casa Spagna e il portiere ospite Semprini, che richiede l’ingresso in campo dei sanitari.

36′ Si rialza Semprini, ma non riesce a continuare. Al suo posto entra il secondo portiere Alessandri.

36′ Entra anche Valentini per Tortolano nel Trastevere, dato che per la regola degli under deve esserci sempre un classe 2004 in campo. Mister Cioci costretto a rinunciare ad uno dei migliori over in campo.

40′ Tiro al volo di Bertoldi dal limite. Blocca Testa.

42′ Napolano libera il mancino dai 16 metri su assist di Battista. Alto di pochissimo.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

45’+2′ Giallo per Papaj dopo un fallo su Napolano.

45’+3′ Cross perfetto di Pasqualini a pescare Napolano che tutto solo sul secondo liscia il pallone.

45’+4′ Finisce qui un primo tempo bellissimo con occasioni da una parte e dall’altra. Risultato ancora bloccato sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

46′ PORTO D’ASCOLI IN VANTAGGIO: strappo di Battista sulla sinistra che salta due uomini, va sul fondo e mette al centro dove Napolano deve solo spingerla in porta. E’ 1-0.

47′ Briatico prova il destro a giro. Alto.

58′ Tiro al volo di Rossi, lontano dallo specchio.

62′ Altro angolo per il Pda. Sensi prova una rovesciata ma nulla di fatto.

65′ Altro tiro da fuori di Rossi. Alto.

70′ IL TRASTEVERE SEGNA MA L’ARBITRO ANNULLA: corner degli ospiti, Lo Porto stacca di testa e mette in rete. Il guardalinee alza tuttavia la bandierina per segnalare il fuorigioco di Crescenzo che in posizione di offside ha ostacolato Testa.

70′ CLAMOROSO IL GUARDALINEE CI RIPENSA E ASSEGNA IL GOL: dopo le proteste del Trastevere il guardalinee che aveva alzato la bandierina torna sui propri passi e dice all’arbitro di convalidare il gol. 1-1 nella confusione generale, panchina del Porto d’Ascoli incredula.

80′ Ora ritmi molto bassi in campo.

90′ Sono 4 i minuti di recupero.

90’+4 Non succede più nulla, possesso palla sterile per entrambe le squadre negli ultimi minuti. Finisce 1-1 l’ultima partita del 2022 per Porto d’Ascoli e Trastevere.