NOTE: Stadio “dei Marsi”, Avezzano, 11°C, scarsa visibilità

ANGOLI: 5-4

AMMONITI: Luzzetti (S) 21′ pt, Scatozza (A) 37′ pt, Zanon (A) 15′ st, Guerrieri (S) 33′ st, Cardella (S) 38′ st

ESPULSI:

MARCATORI:

FORMAZIONI

AVEZZANO CALCIO: Coco, Zanon, Labonia, Sassarini, Scatozza, Filosa, Cissé, Bianciardi, Dos Santos, Donatangelo, Paris

A disposizione: Di Girolamo, Hoxha, Sbarzella, Selle, Bittaye, Corrado, Negro, Marietti, Pellecchia

Allenatore: Marco Scorsini

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Favo, Torromino, Vita, Agostinone, Feliz, Luzzetti, Marras, Viscardi, Proia

A disposizione: Berti, Murati, Zaffagnini, Cardella, Boti, Scarponi, Tassi, Del Moro, Karkalis

Allenatore: Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Comincia la partita

2′ Corner per i padroni di casa

7′ Punizione per la Samb dalla lunga distanza

9′ Nulla di fatto, Avezzano che può ripartire con la rimessa del fondo

10′ Calcio di punizione conquistato dalle parti del portiere rossoblù Guerrieri

13′ Rossoblù che gestiscono il pallone e provano a farsi vedere

15′ Ancora in avanti la Samb, conclusione murata dalla difesa di casa

19′ Feliz tenta la conclusione dalla distanza, pallone che si spegne sul fondo

20′ Corner per la Samb

21′ Giallo per Luzzetti, che ferma un’azione pericolosa di Cissé

23′ Punizione per l’Avezzano, respinge una palla pericolosa la difesa guidata da Conson

26′ Fallo su Viscardi, punizione per la Samb

27′ Errore del portiere rossoblù, palla che torna in possesso dei biancoverdi

30′ Chiude Proia, corner per i padroni di casa

33′ Punizione dal limite per i rossoblù, fallo su Marras

35′ Batte Proia, pallone che sfiora il palo alla destra di Coco

38′ RIGORE PER LA SAMB! FALLO SU MARRAS

39′ VANTAGGIO DELLA SAMB! DIEGO VITA SBLOCCA IL MATCH SU RIGORE

41′ Ancora rossoblù in possesso del pallone

45′ Fine della prima frazione di gioco, Samb in vantaggio nella nebbia del “dei Marsi”

SECONDO TEMPO

1′ Via al secondo tempo del match, non ci sono cambi nelle due formazioni

4′ Samb in possesso del pallone

5′ Fallo su Conson, punizione rossoblù

7′ Cambio tra i padroni di casa, fuori Labonia per il numero 17 Corrado

9′ Corner per gli abruzzesi

13′ Occasione Avezzano! Agostinone chiude sul bomber di casa Dos Santos

15′ Fallo in attacco di Torromino, si spegne l’azione offensiva della Samb

17′ Punizione per i rossoblù. Nel frattempo mister Scorsini esegue un doppio cambio: Negro per Scatozza e Sassarini per Bittaye

19′ Samb che perde palla, rimessa laterale per i padroni di casa

23′ Conclusione di Torromino, pallone altissimo

25′ Punizione per la Samb

26′ Cambio per i rossoblù: fuori l’autore del gol Vita, dentro il rientrante Cardella

28′ Contropiede degli uomini di Alfonsi, Proia viene fermato senza fallo

31′ Azione offensiva pericolosa da parte dei padroni di casa, ma il cross si spegne sul fondo. Rimessa per Guerrieri che poco dopo viene ammonito per perdita di tempo

34′ Cross sbagliato anche da Bittaye, ancora rinvio dal fondo per Guerrieri

35′ Conclusione di Cissé, pallone sul fondo

36′ Cardella guadagna un calcio di punizione prezioso

36′ Esce Donatangelo, Scorsini mette in campo Pellecchia

37′ Doppia occasione per l’Avezzano, porta salvata prima da Agostinone poi da Guerrieri

42′ Guerrieri fa sua la sfera bloccando l’azione offensiva dei padroni di casa

43′ Si prepara ad entrare in campo Sbarzella tra le file degli abruzzesi

44′ Occasione Avezzano! Guerrieri devia la conclusione di Bittaye

45′ Quattro minuti di recupero assegnati dall’arbitro Mazzer di Conegliano

45+2′ Alfonsi sostituisce Marras per Scarponi

45+4′ Rimessa laterale per i padroni di casa

45+4′ Angolo per l’Avezzano, Guerrieri agguanta il pallone: triplice fischio, finisce qui! VINCE LA SAMB!