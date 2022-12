FERMO – Il Questore dispone controlli interforze per garantire la sicurezza dei fermani. Segue la nota:

«Continuano senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Questure di Fermo con l’impiego di pattuglie appartenenti alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio dei Vigili Urbani di Porto Sant’Elpidio, di un’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e con il fattivo contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Il Questore di Fermo, ha potenziato il controllo del territorio in ordine ai servizi di prevenzione finalizzati al contrasto della microcriminalità ed al degrado cittadino, nonché al contrasto dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, dei reati contro il patrimonio, come rapine e furti in abitazione, delle risse tra i giovani ed in generale quanto possa creare turbativa all’ordine e sicurezza pubblica.

Nel comune di Montegranaro, in considerazione dell’episodio di rapina con aggressione e percosse perpetrata in casa durante la sera dell’11 dicembre u.s., sono stati immediatamente disposti specifici servizi serali e pomeridiani di vigilanza nel corso dei quali venivano effettuati mirati posti di controllo nonché verifiche ai locali pubblici presenti nel comune. Durante i predetti controlli agli esercizi pubblici le pattuglie identificavano molti avventori con precedenti di polizia.

Ma i controlli sono stati effettuati anche nei comuni di Fermo, con particolare attenzione al quartiere di Lido Tre Archi, di Porto San Giorgio e di Porto Sant’Elpidio. Al termine dei suddetti servizi sono state controllate complessivamente 410 persone, oltre 180 veicoli, sono stati effettuati 30 posti di controllo e nelle stesse zone sono stati controllati 15 esercizi pubblici tra bar e locali di ritrovo siti nel comune di Porto San Giorgio e in quello di Porto Sant’Elpidio con particolare attenzione a quelli costituenti possibile ritrovo di pregiudicati.

Nel comune di Porto San Giorgio, in considerazione delle segnalazioni effettuate da alcuni residenti, si controllavano le vie del centro con particolare attenzione al quartiere a ridosso del dopolavoro ferroviario ed a Piazza Gaslini. Durante uno dei posti di controllo veniva fermata un’autovettura guidata da uno straniero di nazionalità algerina. Al ben addestrato cane antidroga dell’unità cinofila della Guardia di Finanza presente durante il controllo, non sfuggiva all’interno dell’abitacolo della sostanza stupefacente che, grazie alle successive analisi esperite dal laboratorio del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica presso la Questura di Fermo, risultava essere hascisc poi debitamente sequestrata. Per lo straniero scattava la segnalazione ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 ovvero per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale.

Sempre a Porto San Giorgio non sono mancati i controlli sia nelle zone della “Movida” che nelle zone di ritrovo dei teenagers ovvero nella zona del lungomare centro.

Non va per altro trascurato l’impegno del controllo del territorio al fine di contrastare l’occupazione abusiva di immobili. Nel pomeriggio del 15 dicembre u.s. le pattuglie ne accertavano l’ennesimo caso in via Monte Bianco di Porto Sant’Elpidio, dove all’interno di un immobile posto su tre livelli veniva trovato a dormire uno straniero di nazionalità tunisina, peraltro già noto alle Forze dell’ordine. Quest’ultimo veniva denunciato mentre la proprietaria dello stabile veniva avvisata telefonicamente dell’accaduto. Molte anche le contravvenzioni al Codice della Strada, ben 25, due delle ai sensi dell’art. 176/18 (veicolo non in regola con la revisione).

Le misure straordinarie di controllo del territorio che interesseranno la nostra provincia nella sua totalità, dai monti al mare, saranno disposte dal Questore di Fermo anche per tutto il periodo di Natale e Capodanno ma fanno affidamento, anche in questa fase dell’anno, sul senso civico e di responsabilità di tutte le persone».