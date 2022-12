SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata di ieri, martedì 20 dicembre, la Samb Calcio a 5 si è riunita al ristorante “Dal Sancio” per la classica cena prenatalizia che, oltre a sugellare la compattezza di un gruppo già molto unito e a dimenticare la recente eliminazione dalla Coppa, è significata il definitivo rompete le righe per le imminenti festività.

In un clima disteso e sereno e i rossoblù hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di amici, parenti, fidanzate e dell’ottimo menù a base di pesce fresco pensato per l’occasione da Vittorio, il titolare del locale sito a San Benedetto in corso G. Mazzini 171, in prossimità della stazione di servizio Eni.

La dirigenza ha espresso profonda soddisfazione a mister Michetti e a tutto l’organico per il campionato condotto finora, con l’augurio di raggiungere nella seconda parte di stagione tutti gli obiettivi prefissati dalla società: appuntamento ora fissato per il 3 gennaio, giorno in cui la squadra tornerà ad allenarsi per smaltire le fatiche del periodo natalizio.

Con quest’articolo inoltre la società A.S. Sambenedettese Calcio a 5 vuole porgere i più sinceri auguri di buone Feste alla città di San Benedetto del Tronto e a tutti i tifosi rossoblù, ringraziandoli per averci sostenuto incessantemente fin dal primo giorno di quest’avventura.