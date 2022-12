GROTTAMMARE – Gruppi consiliari uniti nella condanna della brutale repressione di ogni forma di liberà attuata dal governo iraniano. Con una mozione firmata dai capogruppo Stefano Novelli (Solidarietà e Partecipazione), Alessandra Manigrasso (Movimento 5 Stelle) e Lorenzo Vesperini (Grottammare Città Unica) si richiama l’attenzione del Consiglio comunale di Grottammare sulla forza delle proteste contro il regime e le azioni di quest’ultimo nei confronti di un popolo che non intende più sottomettersi a continue violenze e vessazioni contro la libertà e l’autonomia.

Il documento verrà illustrato nel corso della prossima riunione dell’assise civica, in programma giovedì 22 dicembre, alle ore 16, nella Sala Consiliare di Palazzo Ravenna. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming dal canale YouTube Comune di Grottammare.

Nell’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comunale del 2022 si rilevano altre due mozioni che porteranno il Consiglio alla trattazione di temi di ambito sociale e sanitario: di “maggiori stanziamenti sul bilancio 2023 destinati a persone con disabilità” tratta la mozione presentata dal gruppo consiliare Grottammare Città Unica, mentre la “contrarietà al sistematico affidamento esterno di servizi medici presso i reparti degli ospedali marchigiani” è l’argomento promosso dal gruppo consiliare M5Stelle.

Il dibattito consiliare sarà animato in apertura da tre interrogazioni presentate dal gruppo “Grottammare Città Unica”. La prima riguarda una casa pericolante esistente lungo la Ss16; la seconda si riferisce al controllo amministrativo sulla pubblicità esposta nel parco di pattinaggio in via Salvo D’Acquisto; la terza fa riferimento all’ottenimento dei fondi Pnrr per la rigenerazione urbana.

Dai servizi comunali arrivano le seguenti proposte di approvazione:

-la modifica dell’art. 21 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, servizi cimiteriali e trasporti pubblici” affronta la carenza di loculi nel cimitero cittadino, proponendo l’allungamento della durata delle concessioni provvisorie, da 12 a 24 mesi, e comunque fino al collaudo del colombario definitivo (punto 6);

-conseguenza di una sentenza passata in giudicato (relativamente a un contenzioso sollevato dal liquidatore di una società che prestava servizi per conto del Comune) è la variazione finanziaria con la quale viene contabilizzata in bilancio la somma di 20mila euro proveniente dal fondo contenziosi, per far fronte a un onere di 26mila euro, che verrà coperto per i residui 6mila euro con fondi comunali reperiti nel bilancio 2022 (punti 7 e 8);

-ancora di natura finanziaria il punto successivo sulla razionalizzazione annuale delle società partecipate per l’esercizio 2022 (punto 9);

– gli atti di costituzione di una servitù di metanodotto su terreni di proprietà comunale;

– la modifica del programma biennale (2022-23) per l’acquisizione di forniture e servizi.

Qui, l’ordine del giorno integrale:

https://www.comune.grottammare.ap.it/eventi/consiglio-comunale-del-22-12-2022/