GROTTAMMARE – Natale più sicuro lungo le strade cittadine. Mentre la ditta che sta operando in Valtesino si appresta a chiudere gli ultimi metri del nuovo marciapiede sul lato nord, in via Sant’Agostino è iniziato il rifacimento dell’asfalto in due porzioni della strada di accesso al vecchio incasato. Le opere si erano rese necessarie a causa della rottura della pavimentazione generata in più punti dalle radici degli alberi di pino che ornano la via.

Interventi in corso anche sul Lungomare sud, per realizzare la nuova segnaletica a seguito dei lavori di asfaltatura attuati nei mesi scorsi.

In via di chiusura, dunque, il cantiere che sta restituendo sicurezza alla viabilità pedonale e decoro urbano in una delle zone più trafficate della città. I lavori interessano il tratto iniziale della Valtesino, i primi 300 metri dall’incrocio con la Ss16 fino a via Fermi, e sono stati avviati a fine novembre dalla ditta EDIL PAVIM s.r.l. di Offida, che ha ottenuto l’affidamento al costo di 69.086,97 euro + Iva.

L’opera è finanziata con risorse comunali derivanti da oneri urbanistici, lo stesso fondo che sostiene i costi di realizzazione di un altro importante intervento di miglioramento della qualità e vivibilità urbana che è il rifacimento dell’area di attesa degli autobus in via Matteotti, pronto a partire ad anno nuovo.