GROTTAMMARE – Cento buoni da 150 euro cadauno per ridurre gli aumenti derivanti dal caro energia. L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di partecipazione rivolto alle famiglie residenti a Grottammare con Isee fino a 5mila euro. L’iniziativa è sostenuta con un fondo straordinario di 15mila euro accantonato in bilancio a questo scopo. La scadenza è fissata a martedì 27 dicembre.

I requisiti di accesso, come presentare la domanda di partecipazione e i criteri stabiliti per l’ammissione al contributo sono consultabili e scaricabili dalla sezione “Avvisi e bandi” del sito web del Comune, www.comune.grottammare.ap.it – oppure possono essere richiesti alla portineria della sede municipale di via Marconi, 50.

In particolare, nell’avviso è possibile conoscere le priorità di concessione del contributo (art. 3) che sono, oltre all’indicatore Isee, l’attestazione di utenze morose, la presenza di minori, di ultrasettantenni e di persone con disabilità nel nucleo familiare.

Le domande dovranno pervenire entro la data stabilita del 27 dicembre a mano all’ufficio Protocollo (sede municipale), via email all’indirizzo protocollo@comune.grottammare.ap.it, via Pec all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it.

Per leggere tutti i dettagli clicca qui.