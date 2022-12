SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni di mister Visi alla vigilia dell’impegno esterno ad Avezzano: «Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto molto meno di quello che si poteva raccogliere, è un bene che si torni subito in campo anche se il morale, inutile negarlo, è sotto i tacchi. Dobbiamo tentare di avere la forza di metterci subito tutto alle spalle, e andare domani a fare la nostra partita. Delle situazioni che hanno le altre squadre a noi poco interessa: dobbiamo tirarci fuori da una situazione non bella e per farlo ci vogliono grandi qualità morali. Mi auguro che i ragazzi riescano a tirarle fuori, dentro ce l’hanno; ripeto, è una situazione che non era magari così prevedibile a inizio stagione, adesso ci siamo dentro: ci vuole grande cuore e domani abbiamo l’occasione di dimostrarlo. Infermeria? Ci auguriamo che domani Cardella riesca a darci il massimo di ciò che ci può dare, siamo in emergenza e vediamo se ci saranno novità. A differenza dell’Avezzano abbiamo avuto anche un giorno in meno di recupero, ma penso che nessuno voglia ascoltare ancora alibi. Il tempo è galantuomo e alla fine si tireranno le somme».