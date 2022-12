MONTEPRANDONE – In occasione delle Festività natalizie, cambiano gli orari di alcuni servizi, sportelli e strutture comunali a Monteprandone.

Con ordinanza il sindaco Sergio Loggi ha disposto l’apertura straordinaria del mercato specializzato dei fiori situato presso il Civico Cimitero. Dunque i chioschi potranno essere aperti in maniera continuativa dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle ore 6 alle ore 21.

Il Museo Civico Libreria dei Codici San Giacomo della Marca, nel periodo natalizio, sarà aperto nei seguenti giorni e orari 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre, 2, 3, 4 e 5 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30; il 26 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19; il 1° gennaio, dalle 16 alle 19 e il 6 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 18. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio turismo al numero 0735 710930 urp@comune.monteprandone.ap.it.

Dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 resteranno chiusi la Biblioteca del GiovArti e gli sportelli Impresa Giovani e Punto Energia, ospitati il lunedì mattina presso gli spazi della biblioteca, lo sportello Immigrati e lo Spazio Ascolto Donne presso la Delegazione comunale di Centobuchi.

Lo sportello Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale 21 sarà chiuso solo mercoledì 28 dicembre. In tali giorni è possibile rivolgersi allo sportello Informativo dei Servizi Sociali comunale presso la Delegazione di Centobuchi 0735710825 oppure all’Ufficio Servizi Sociali di Monteprandone al numero 0735710941 oppure 0735710935.

L’ufficio Anagrafe di Monteprandone chiuderà il 22, 27 e 29 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023. In tali giorni è possibile rivolgersi all’Anagrafe della Delegazione di Centobuchi al numero 0735710827.

Per quanto riguarda l’Ecosportello e lo sportello Tari presso la Delegazione comunale e la Ricicleria Comunale di PicenAmbiente in via dell’Industria a Centobuchi, i servizi saranno tutti assicurati.