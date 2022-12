Serie D, cade in trasferta la Samb C5: alla “Bombonera” Bocastrum United si impone per 5-1

Prima sconfitta in campionato per la formazione di Michetti. Non basta la rete di De Carolis per i rossoblu che colpiscono anche un palo e una traversa con Castelli e Mindoli

di Valerio Fagioli