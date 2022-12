NOTARESCO – I Carabinieri di Giulianova hanno arrestato una giovane coppia di Notaresco per tentato furto. Segue la nota dell’Arma:

«Nella giornata del 16 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Giulianova eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare che permetteva di trarre in arresto, per tentato furto aggravato, due soggetti: un uomo del 2003 ed una donna del 1995 entrambi del luogo, già gravati da altri precedenti specifici per il medesimo reato. L’uomo, nel pomeriggio del 3 dicembre u.s., si trovava a Notaresco, qui tentava un furto tentando di forzare, mediante uno strumento da effrazione, una finestra di una casa quando improvvisamente veniva sorpreso dal proprietario che stava rientrando a casa costringendolo alla fuga. Repentinamente il ragazzo raggiungeva una vettura Audi A3, in sosta proprio davanti l’abitazione, condotta dalla donna. Proprio durante la precipitosa fuga del ragazzo, la vittima del tentato furto aveva l’occasione di vederlo in volto, cosi come aveva modo di osservare la complice alla guida dell’autovettura. Il cittadino non esitava inoltre a mettersi alla guida della propria vettura ed inseguire i due ladri mentre contemporaneamente contattava il 112, fornendo tutte le indicazioni in proprio possesso compreso modello e targa della vettura con a bordo i due soggetti che, solo grazie ad un provvidenziale semaforo riuscivano a far perdere le proprie tracce. Un primo sopralluogo eseguito dai Carabinieri permetteva di acquisire i primi elementi, ma poco dopo, nello stesso pomeriggio una donna, la stessa che è poi risultata coinvolta nel tentato furto, si recava presso una caserma dell’Arma per denunciare il furto di una vettura Audi A3, proprio la stessa segnalata ed inseguita dal cittadino di Notaresco. Le successive indagini svolte dai Carabinieri e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nei giorni immediatamente successivi hanno permesso ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di individuare i due presunti responsabili del fatto reato, per i quali l’Autorità Giudiziaria ha emesso la misura cautelare in carcere per l’uomo e agli arresti domiciliari per la donna».