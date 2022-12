CAGLI (PU) – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14.50 di ieri, lunedì 19 dicembre, in località Pecchiano , nel comune di Cagli (PU), per recuperare tre cani che non riuscivano più ad uscire dalla tana di una volpe posta nel bosco adiacente al paese. La squadra di Cagli ha impiegato diverso tempo per riuscire a liberare gli animali e poterli riconsegnare al legittimo proprietario in buone condizioni di salute.