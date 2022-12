MONSAMPOLO DEL TRONTO – È allarme furti nel Piceno: nelle ultime 24 ore sono stati messi a segno ben tre colpi in appartamento, tra San Benedetto, Grottammare e Monsampolo del Tronto. Nel comune della Vallata, infatti, dei malviventi hanno svaligiato due abitazioni di via Foscolo, prelevando denaro e oggetti di valore. La proprietaria di una delle due abitazioni ha offerto la propria testimonianza a Riviera Oggi. «Mio marito non c’era, eravamo tutti fuori» – spiega la vittima del furto – «L’appartamento è nostro, al piano di sotto abita mio figlio ma non ha sentito niente. Ho trovato gli abiti riposti in uno stanzino tutti per terra: i ladri hanno aperto la cassaforte, dopo essere entrati dalla finestra verso ovest. Hanno portato via di tutto: tutti i gioielli di valore sono stati portati via. Abbiamo sporto denuncia ieri sera, ai Carabinieri di Monsampolo; non sono passati soltanto da noi, ma hanno fatto irruzione anche nell’appartamento di fronte, sempre in via Foscolo. La coppia che vive nell’altro appartamento era fuori provincia, i ladri hanno portato via soldi. Qualcuno sostiene di averli visti, si tratterebbe di due giovani con una grossa valigia: si sarebbero allontanati dalla via in auto, sgommando. I Carabinieri ci hanno spiegato che sarà molto difficile recuperare la refurtiva». Spetta alle Forze dell’Ordine indagare sull’accaduto e capire se ci siano (improbabili) connessioni tra i tre episodi: ciò che è successo rimarrà in ogni caso un campanello d’allarme importante, che dovrà necessariamente far riflettere le autorità riguardo la tutela dei cittadini.