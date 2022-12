Norme di sicurezza violate e manodopera irregolare, chiusi tre centri massaggi nel Piceno

Per uno dei centri è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ascoli, che hanno dovuto mettere in sicurezza i locali, sottoposti successivamente a sequestro per la presenza di 4 bombole di gas non stoccate

di Davide Pignotti