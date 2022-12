TORANO NUOVO (TE) – Carabinieri intervengono per una lite in famiglia: donna arrestata per lesioni personali aggravate, il compagno per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti:

«I Carabinieri della Stazione di Nereto, unitamente ai militari del N.O.RM. della Compagnia di Alba Adriatica, hanno arrestato una coppia di conviventi ritenuti rispettivamente responsabili: lei di lesioni personali aggravate, mentre il compagno di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. I Carabinieri erano intervenuti alle prime luci dell’alba di domenica nell’abitazione della coppia in Torano Nuovo per una lite in famiglia per futili motivi. poi degenerata, tra un 42enne e la compagna 46enne. Durante le fasi concitate della veemente lite, la donna era riuscita ad impugnare un coltello da cucina scagliandosi contro il compagno attingendolo al braccio sinistro ed al capo, mentre l’uomo aveva imbracciato un bastone passa stracci in alluminio, con il quale aveva colpito a sua volta la donna. Una volta nell’appartamento i Carabinieri avevano bloccato i due, evitando peggiori conseguenze. Contestualmente i militari sequestravano il coltello da cucina, avente una lama di cm 24 e il bastone di alluminio. I due conviventi. rimasti entrambi feriti nella colluttazione, erano stati successivamente trasferiti con le autoambulanze del 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sant’Omero i cui sanitari avevano provveduto suturare la ferita al braccio dell’uomo che riportava una prognosi di gg. 10 s.c., mentre la donna veniva medicata e giudicata guaribile in gg. 5 s.c. Entrambi venivano dimessi. La donna è stata cosi arrestata in flagranza di reato. e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione e delle pertinenze, i Carabinieri hanno rinvenuto tre panetti di sostanza stupefacente tipo “Hashish” del peso complessivo di grammi 344, un bilancino elettronico ed il materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente, tutto riconducibile all’uomo che è stato arrestato per detenzione a fini dispaccio di stupefacenti. Entrambi, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno. sono stati posti agli arresti domiciliari in abitazioni diverse e nella giornata di oggi saranno condotti innanzi al Tribunale di Teramo per rispondere dei reati a loro ascritti».