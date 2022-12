SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la campagna acquisti della Samb, ufficiale l’acquisto dell’ex Grosseto Luzzetti. Segue la nota della Società: «La A.S Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Luzzetti, terzino sinistro, classe 2003. Luzzetti nella stagione in corso, prima di svincolarsi, ha militato nell’ U.S Grosseto 1912 collezionando 13 presenze, mentre in quella passata aveva vestito la casacca del Derthona 1908 (Serie D gir.A) con 35 presenze all’attivo e 2 reti».