di Laura Valori

CUPRA MARITTIMA – Domenica 18 dicembre, nel pomeriggio, a seguito della presentazione del libro che riguarda gli scavi medievali condotti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia a Marano tenutasi nella mattinata, è avvenuta la prima uscita del presepio itinerante del Quartiere Tre di Cupra Marittima (Boccabianca, Santi e San Michele).

Il presepio itinerante, che si sposta di via in via nel periodo di Natale, è una tradizione di Cupra Marittima da ormai più di vent’anni. “Dà l’opportunità ad un quartiere, principalmente di campagna, in cui le occasioni di incontro sono poche, di incontrarsi e scambiarsi gli auguri per le festività” afferma il sindaco di Cupra Piersimoni.

Nel 2022, il gruppo di lavoro capitanato dal presidente del quartiere, Oriana Torquati, ha deciso di realizzare una miniatura di una parte del Paese Alto di Cupra: la Chiesa dell’Annunziata che, di recente grazie all’associazione “Amici del presepe” che si occupa del presepio permanente all’interno della Chiesa, ha ristrutturato il proprio campanile.

Il presepe rimarrà nella contrada Boccabianca sino al 26 dicembre. Dopodiché, si sposterà in via Santi. Successivamente nella contrada San Michele, sino ad arrivare in via Piero della Francesca.