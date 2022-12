GROTTAMMARE- Si è conclusa la programmazione del 2022 a cura dell’Artistic Picenum e l’ente policulturale grottammarese ha comunicato in anteprima i primi quattro appuntamenti del 2023.

Si parte sabato 18 febbraio al CineTeatro di Pedaso con l’inedito spettacolo ” Carnival Love Show” con protagonisti il comico di Colorado Luciano Lembo e la Little Tony Family. Sabato 25 marzo, invece, sarà la volta di “Grottammare Blues” al Teatro delle Energie, che vedrà ospiti d’onore Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, che proporranno, in occasione del memorial artistico Andrea Morelli, tutti i successi dei Matia Bazar. Giovedì 30 marzo, di nuovo al CineTeatro di Pedaso, appuntamento con la comicità con le perfomance umoristiche di Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli e, infine, sabato 13 maggio, va in scena, sempre al teatro delle Energie, “Grottammare Ciak“, un neo format dedicato all’arte dello short movie, che avrà come ospite “Il Doppiatore Marchigiano“, autentico fenomeno social della risata, per la prima volta in scena a Grottammare. A questi eventi live si aggiungeranno collaborazioni in tournée nazionali dedicate allo short movie di qualità, al mondo dell’umorismo e dello star system nazionale.

“Da tempo inseguivamo questi obiettivi e nelle scorse settimane siamo riusciti a definire, con buon anticipo, la programmazione di questi eventi. Saranno spettacoli inediti e capaci di spaziare dal cinema alla musica di qualità, dall’intrattenimento varietà, omaggio al carnevale e a San Valentino, al meglio dello stand up commedian italiano. Insomma una programmazione 4.0 con l’auspicio che il pubblico apprezzi il dovizioso lavoro di una programmazione di spessore; il vero obiettivo è sempre quello di divertire il follower, seguendone i gusti, avvicinandolo sempre più ai luoghi della cultura picena. Un ringraziamento alle amministrazioni comunali di Pedaso e Grottammare che hanno creduto alla nostra volontà e originalità di rinnovata offerta culturale- ha dichiarato lo staff dell’Artistic Picenum che, inoltre, ringrazia tutti gli spettatori e coglie occasione per augurare serene festività a tutti gli appassionati dello spettacolo locale.