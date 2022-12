GROTTAMMARE – È stata trasportata in ospedale la donna, cittadina straniera, che nella notte ha investito un cinghiale nei pressi del casello autostradale di Grottammare, in via della Fratellanza. L’animale ha attraversato la sede stradale ed è stato colpito a morte dalla vettura in transito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli uomini del CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici).