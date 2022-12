MONTEPRANDONE – Appuntamento sociale e culturale.

Giovedì 22 dicembre, dalle ore 21, la Nuova Sala Riunioni in Piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone sarà sede di un piccolo progetto di divulgazione scientifica, “Future Lexicon, il Lessico del Futuro”, sei parole per raccontare la nostra traiettoria.

E’ risaputo che il nostro cervello per capire un concetto ha necessariamente bisogno di dargli prima un nome. Tuttavia, per affrontare le nuove sfide globali il nostro attuale vocabolario potrebbe non essere sufficiente. Da qui l’idea di un seminario dedicato a chiunque sia interessato ai temi della Sostenibilità e dei Cambiamenti Climatici, con lo scopo di sensibilizzare, condividere conoscenze utili ed interessanti, e meglio comprendere il mondo che ci circonda e che sta cambiando.

A cura di Vincenzo Forlini, Università degli Studi di Padova. Iniziativa promossa con il sostegno della Pro Loco di Monteprandone e con il patrocinio del Comune di Monteprandone.

Ingresso gratuito prenotazione consigliata al link Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-future-lexicon-sei-parole-per-raccontare-la-nostra-traiettoria-481325015077