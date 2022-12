In occasione delle festività natalizie 2022, in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica, il Gruppo IGD – di cui fa parte il centro commerciale PortoGrande – ha ritenuto opportuno sostituire le luminarie esterne nei propri Centri Commerciali con allestimenti a minor impatto energetico, mantenendo inalterata l’atmosfera del periodo.

IGD ha quindi realizzato, nelle proprie Gallerie, aree ed eventi a tema, creando scenografie ed allestimenti in grado di far vivere ai visitatori la consueta emozione che caratterizza questi giorni dell’anno.

Prosegue, nel frattempo, l’impegno volto alla riduzione dei consumi energetici. La Società, che ha iniziato il proprio percorso di sostenibilità nel 2011, negli ultimi 10 anni ha ridotto i propri consumi energetici di oltre il 33%, in virtù di investimenti impiantistici e di una significativa attenzione gestionale. Ogni anno gli impianti fotovoltaici installati sopra 7 Centri Commerciali producono complessivamente 2.700 Mw di energia, l’equivalente consumato da 1.000 famiglie italiane.

IGD, che ha aderito fin da subito alle “Linee guida per il contenimento energetico” indicate dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), ha inoltre previsto l’investimento di 9 milioni di euro nel Business Plan 2022-2024 per garantire l’ulteriore miglioramento dell’efficienza energetica delle proprie strutture