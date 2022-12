Porto Sant’Elpidio Basket – Infoservice Sambenedettese Basket 75-56

Porto Sant’Elpidio Basket: Morresi 3, Boffini 17, Torresi 13, Cappelletti, Fabi 25, Faragalli ne, Sagripanti 3, Ciampaglia 14, Olivieri, Cappella, Marilungo, Meraglia. All. Ramini

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 5, Tongue Zuko 8, Veronesi, Marino, Caloia 16, Acciarri, Bortnikovs, Rota 6, Mittica 17, Maiorana Liga ne, Del Zompo ne, Llukacej 4. All. Roncarolo

Parziali: 18-16, 22-11, 15-21, 20-8

Progressivi: 18-16, 40-27, 55-48, 75-56

Usciti per 5 falli: Caloia (S)

PORTO SANT’ELPIDIO – Esce sconfitta la Infoservice Sambenedettese Basket dal Palazzetto dello Sport di Porto Sant’Elpidio dopo una grande gara condizionata anche da errori arbitrali. I padroni di casa del Porto Sant’Elpidio Basket si impongono 75-56.

Nel primo quarto i rossoblu disputano una grande partita concludendo il periodo sotto 18-16 per poi rientrare nel secondo quarto rimanendo attaccati al punteggio passando per un momento anche in vantaggio. Poco prima della fine del quarto la formazione di coach Roncarolo perde un po’ di lucidità e commette qualche errore di troppo permettendo al Porto Sant’Elpidio di staccare nel punteggio e concludere il primo tempo sul 40-27.

Alla ripresa del terzo quarto i rivieraschi si fanno coraggio e senza paura riacciuffano la gara e si portano a -5 ma i padroni di casa arrivano al break sul 55-48. Nel quarto quarto subentra il nervosismo per alcuni falli fischiati contro o non concessi, i rossoblu ormai abbattuti subiscono altri punti e la gara si conclude 75-56.