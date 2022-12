SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fi.Fa. Security U. R. San Benedetto- U.S. Firenze 1931 16-36

Ultima partita del 2022 per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto che sul campo Mandela ospita il

Firenze Rugby 1931, chiudendo il risultato sul 16-36. L’inizio del match vede subito il Firenze all’attacco,

diverse le azioni che impegnano la difesa rosso-blu, che tiene bene per il primo quarto d’ora bloccando gli

affondi e intercettando diversi passaggi. Dopo la prima meta fiorentina, i sambenedettesi perdono lucidità

e non riescono a contenere gli attacchi avversari che segnano una seconda meta, reagendo poi sul finire del

primo tempo, bloccati ripetutamente dall’ottima difesa fiorentina ma realizzando 2 calci di punizione,

chiudendo il primo tempo sul 6-19

La ripresa inizia nel migliore dei modi, la squadra allenata da Laurenzi-Alfonsetti conquista una meta

importante e un altro calcio di punizione arrivando al 16-19, un recupero che faceva sperare nella vittoria,

ma i bianco-rossi non cedono agli attacchi dell’Unione, e su un recupero segnano una meta decisiva.

L’incontro resta molto combattuto fino alla fine, l’Unione Rugby dimostra qualità nella mischia e nelle

touche, ma commette diversi errori nel gioco alla mano e Firenze consolida il risultato e la partita si chiude

sul 16-36.

La meta è stata realizzata da Alemanno, Di Bartolomeo realizza un calcio di trasformazione e 3 punizioni.

La formazione scesa oggi in campo: Scarpantonio, Tosti, Fulvi, Paoloni, Fioretti, Di Bartolomeo, Alesiani,

Narducci, Frati, Gianfreda, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Pellei, Alemanno, a disp. Tallè, Candelori,

Fagnani. Coppa, Di Maso, Castelletti, Arena.

Domenica mattina splendido incontro dell’Under 17 formata dai ragazzi dell’Unione Rugby insieme al Rugby

Ascoli, che al Mandela ha affrontato la formazione dello Jesi rugby, giocando un bel rugby e ottenendo un

ottimo risultato.

L’appuntamento è per il 22 gennaio, la Fi.Fa. Security affronterà fuori casa il Rugby Jesi ’70.