TOLENTINO – Le parole di Riccardo Bogliari, allenatore in seconda del Porto d’Ascoli, dopo la vittoria di misura a Tolentino.

Bogliari: “Una vittoria pesante su un campo ai limiti della praticabilità, sapevamo che saremmo andati incontro ad una sfida difficile con un’avversario ostico. Siamo stati bravi ad accettare questo tipo di gioco, aspettando l’episodio. Quando è arrivata l’occasione giusta l’abbiamo sfruttata, queste partite spesso si decidono con episodi singoli, nel finale siamo stati anche fortunati, ma la fortuna ce la siamo cercata. I neo entrati Battista e Verdesi hanno dato un grande apporto, eravamo consapevoli che dovevamo tenerci qualche arma da parte per la ripresa, quando le squadre si sarebbero allungate e loro sono entrati in campo con il giusto atteggiamento. Questa vittoria la dedichiamo a Francesco Mazzagufo, per la perdita prematura del padre, gli siamo tutti molto vicini e gli mandiamo un grande abbraccio. Lui sa che quando vorrà lo accogliamo sempre a braccia aperte”.