Grottammare: Palanca, Genovese (45’pt Carboni), Paolucci, Cameli, Gibbs, Carrieri, Morelli (dal 27’st Pomili), Traini, Pelliccetti (dal 27’st Ottaviani), De Panicis (dal 35’st Albertini), Franchi (dal 1’st Massi). A disposizione: Medori, Iacoponi, Ferrari, Carminucci. Allenatore Cuccù

Monturano: Isidori, De Carolis (dal 38’st Smerilli) Viti (dal 36’st Santarelli), Islami, Finucci, Muzi, Frascerra, Petruzzelli (dal 26’st Adami M.) Moretti (dal 33’st Adami G), Bracalente, Domi. A disposizione: Renzi, Venanzi, Cerquozzi, Di Donato, Ferri, Smerilli. Allenatore Cetera

Ammoniti: De Panicis (G), De Carolis (M)

Espulso: Carrieri (G) per doppia ammonizione,

Marcatori: 35’pt Moretti (M), 38’pt Domi, 25’st Viti, 45’st Domi.

Cronaca

Netta sconfitta per il Grottammare nella gara casalinga contro il Monturano Campiglione. La partita non è mai in discussione, complice l’espulsione a metà primo tempo di Gaetano Carrieri: il difensore biancoceleste guadagna un cartellino giallo a seguito di un contrasto aereo, viene graziato dopo pochi minuti dall’arbitro per un fallo da ultimo uomo e infine riceve il cartellino rosso per una gomitata su Bracalente.

Ed è quest’ultimo a prendere per mano il Monturano, illuminando ogni azione offensiva: sul finire della prima frazione il numero 10 manovra, Moretti e Domi siglano il 2-0.

Nella ripresa non c’è storia, con Viti che fa tris sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Domi che mette a segno la sua personale doppietta. Il 4-0 finale rappresenta il peggio finale possibile del 2022 del Grottammare Calcio.