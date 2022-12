NOTE: Stadio “Riviera delle Palme”, cielo nuvoloso, 12°C. Terreno di gioco in buone condizioni. Samb in completo rossoblù, Vigor in bianco.

Su tutti i campi verrà osservato un minuto di raccoglimento per Sinisa Mihajlovic. Poco prima dell’ingresso in campo delle squadre, verrà ricordato Tiziano Manfrin, a dieci anni dalla scomparsa, con un mazzo di fiori che verrà posizionato sotto la Nord.

ANGOLI: 7-3

AMMONITI: Vita (S) 24′ pt, Mancini (V) 20′ st, Pesaresi D. (V) 31′ st, Marras (S) 33′ st

ESPULSI: Angiulli (S) 45+4′ st

MARCATORI: 22′ st Proia (S), 30′ st Mancini (V), 45+1′ st Kerjota (V)

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Murati, Conson, Agostinone, Viscardi, Favo, Feliz, Proia, Marras, Torromino, Vita

A disposizione: Corci, Zaffagnini, Angiulli, Boti, Umile, Scarponi, Tassi, Del Moro, Karkalis

Allenatore: Sante Alfonsi

FC VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Tomba, Bucari, Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini, Pesaresi D., D’Errico, Baldini

A disposizione: Palossi, Rotondo, Olivi, Bartolini, Pierpaoli, Pesaresi A., Perri, Lazzari, Vrioni

Allenatore: Aldo Clementi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Comincia la partita, Vigor che prova ad impostare

3′ Incursione di Mancini, si allunga la palla il numero 8 e permette a Guerrieri di bloccare

5′ Corner per gli ospiti, la palla attraversa l’area di rigore ma nessuno riesce a colpire verso lo specchio. Samb che può ripartire

6′ Corner Samb, imperfetta la battuta di Proia

7′ Occasione Samb! Cross di Marras che arriva nei pressi del dischetto del rigore, Torromino colpisce col sinistro in maniera imprecisa: palla a lato

9′ Senigalliesi che si presentano nuovamente in avanti: buona chiusura di Conson in fallo laterale. La Samb può impostare

12′ Viscardi concede agli ospiti un corner evitabile

13′ Buona manovra in avanti dei rossoblù di casa, con Torromino che mette in mezzo un buon cross, sulla ribattuta il tiro di Favo è però troppo debole: palla conquistata dal portiere ospite Sarti

15′ Rimessa laterale per Matias Murati, che non riesce a impostare la trama offensiva

16′ Ancora poco concreta la formazione di Alfonsi in avanti: si fa vedere con Torromino ma non va alla conclusione

18′ Partita vivace al Riviera: le squadre ci stanno provando. Sorvola la traversa il destro da fuori di Diego Vita

20′ Ancora Samb in avanti, Marras ipnotizzato a tu per tu con Sarti

22′ Samb che sta creando tantissimo, senza tuttavia capitalizzare: ancora Torromino non intuisce l’assist di Vita

24′ Corner per la Samb, ben schierata la difesa ospite. Fallo di Vita sanzionato con il cartellino giallo

25′ Fallo di Proia su Kerjota, punizione per la Vigor Senigallia

27′ Vari rimpalli di fronte all’area di rigore ospite, Feliz va alla conclusione ma il pallone finisce alto

29′ Vita va di nuovo al tiro: murato

31′ Spinge sulla fascia Viscardi, non conquista palla e commette fallo

33′ Occasione colossale per la Samb! Torromino confeziona un assist al bacio per Marras che si fa nuovamente ipnotizzare da Sarti

35′ Punizione per la Samb dal vertice sinistro dell’area di rigore ospite

36′ Torromino tira forte sul primo palo: la palla sfiora lo specchio della porta

37′ Fallo su Favo, la Vigor rimane schiacciata nella propria metà campo

38′ Corner per la Samb, Proia appoggia per Torromino, che crossa bene ma ancora una volta la difesa ospite è ben schierata

41′ Conclusione da lontanissimo di Baldini, Guerrieri in due tempi non si fa sorprendere dal terreno pesante

42′ Tanti rimpalli in area, la Vigor conquista un calcio d’angolo

44′ Samb un po’ troppo scoperta, la Vigor prova ad approfittarne: Baldini va alla conclusione da vicino, spreca una buona occasione tirando alto sopra la traversa.

45′ Non c’è recupero, l’arbitro Bocchini di Roma manda le squadre negli spogliatoi. Nessun gol al termine dei primi 45 minuti di gioco

SECONDO TEMPO

1′ Squadre di nuovo in campo, Torromino al calcio d’inizio

1′ Clamorosa occasione da gol per il Senigallia, Pesaresi a tu per tu con Guerrieri va alla conclusione, il portiere della Samb riesce a smorzare la traiettoria quando Agostinone interviene in maniera provvidenziale

2′ La Samb riparte grazie a un numero di Proia, ottima chiusura del centrale Marini

4′ Punizione per la Samb, Proia va al cross ma il traversone è impreciso

5′ Fallo su Marras, punizione per la Samb. La difesa di mister Clementi è però schierata bene

8′ Marras sventaglia per Torromino, pallone troppo lungo per l’ex Crotone

10′ Corner per la Samb che insiste sulla fascia destra, un fallo in attacco interrompe l’azione offensiva

11′ Cambio tra le file degli ospiti, esce Tomba per Alessio Vrioni

12′ Ancora corner per la Samb, il tiro di Torromino viene ribattuto da Feliz

13′ Tiro a giro di Proia! Sfiora il palo più lontano

15′ Punizione per gli ospiti, la conclusione di Magi è imprecisa

16′ Fallo in attacco di Baldini, la Samb può ripartire da Guerrieri

17′ Entra Capitan Angiulli: termina qui la partita d’esordio in rossoblù per Vittorio Favo

18′ Viscardi ha preso un colpo al volto e rimane a terra

20′ Occasione Senigallia, buona apertura di Kerjota per D’Errico che si fa murare prima da Guerrieri, poi da Agostinone

21′ VANTAGGIO SAMB! PROIA DA DUE PASSI! Gol che arriva sugli sviluppi di una punizione per la Samb, battuta da Angiulli per Torromino: murato l’ex Crotone, sulla ribattuta segna l’ex Trastevere

24′ Per gli ospiti entra in campo Pierpaoli al posto di Baldini

26′ Gran tiro a giro di Kerjota, il mancino sfiora il palo della porta difesa da Guerrieri

27′ Marras crossa col destro, non è il suo piede e si vede

27′ Ci prova ancora Kerjota, palla comodamente tra le braccia di Guido Guerrieri

30′ PAREGGIO DELLA VIGOR. HA SEGNATO MANCINI. Triangolazione chirurgica del numero 8 che scambia con Kerjota e insacca a tu per tu con Guerrieri

32′ GOL ANNULLATO ALLA SAMB! La conclusione di Agostinone, secondo il guardalinee, è viziata da un fuorigioco. Molti dubbi sulla scelta della terna arbitrale

35′ Ancora un’occasione per la Samb! Marras mette palla in mezzo ma Proia non riesce a concludere in rete

36′ Doppio cambio di Alfonsi: entrano Boti al posto di Viscardi, e Karkalis al posto di Vita

40′ Conclusione di Vrioni, pallone in curva

41′ Kerjota mette un pallone velenoso sul secondo palo, nessuno riesce a concludere

43′ Samb che si fa rivedere in avanti, il cross di Marras è però intercettato dal portiere Sarti

44′ Punizione per la Vigor da posizione centrale. Kerjota sul pallone, la conclusione finisce a lato

45′ 4 minuti di recupero assegnati dall’arbitro

45+1′ VANTAGGIO VIGOR. NUMERO DI KERJOTA CHE TRAFIGGE GUERRIERI E SIGLA IL 2-1

45+3′ Vigor ancora in avanti, Samb che non riesce a reagire

45+4′ Finisce la partita. Espulso Angiulli nel finale