San Silvestro con Terraviva

L’associazione acquavivana presieduta da Filippo Gaetani, per salutare l’arrivo del 2007, propone, per soci e non, un cenone, con serata danzante, presso l’hotel ristorante Il Grillo. Di seguito i numeri da contattare per le prenotazioni.

di Massimiliano Gaetani