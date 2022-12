SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Tolentino non ci sta ad essere relegato ai bassifondi della classifica.

Dopo la passata stagione esaltante, con mister Mosconi capace di arrendersi “solo” alla semifinale play off contro la Samb, i cremisi non hanno vissuto di certo un inizio di stagione esaltante.

Complici alcune cessioni illustri e il cambio in panchina dopo 5 stagioni, il Tolentino fino a dicembre è riuscito a collezionare 9 punti, che lo relegavano in piena zona play out, al terzultimo posto.

Serviva una svolta o quanto meno un segnale, che puntualmente è arrivato non appena si è aperta la finestra invernale di calciomercato.

Patron Marco Romagnoli, ha infatti messo a disposizione di mister Mattoni dei rinforzi importanti, che hanno già dato i loro frutti nella sfida vinta per 1-2- in casa del Trastevere, insomma non proprio l’ultima della classe.

Il Porto d’Ascoli è dunque avvertito: non si tratta più del Tolentino delle prime giornate, ma di una squadra che può giocarsela alla pari con tutte.

Di seguito, ecco i 4 colpi in entrata dei cremisi, riportati dai comunicati ufficiali del club.

Il portiere classe ‘94 Federico Gagliardini, nella scorsa stagione difendeva i pali del Montegiorgio in Serie D.

L’U.S. Tolentino 1919 comunica di aver raggiunto nella giornata odierna l’accordo con l’attaccante Pallecchi Matteo e con il centrocampista Kevin Moran Blanco. Pallecchi classe 2000, nella prima parte della stagione con il Campodarsego, in passato ha indossato la maglia dell’Arzachena e del Livorno. Il centrocampista argentino Moran Blanco classe 1997 proviene dal Paternò e in passato ha giocato in diverse Nazioni ed è cresciuto nelle giovanili del Club Almagro e Club Atlético Atlanta.

Ai saluti invece il Tolentinate classe 2001 Luca Cicconetti, cresciuto nel settore giovanile Cremisi. L’attaccante concluderà la seconda parte della stagione in prestito in Eccellenza con il Chiesanuova Treia. La società cremisi augura il più sentito in bocca al lupo a Luca, simbolo della cantera cremisi. Le parole del Presidente Romagnoli: “Sono sicuro che Luca darà un grande apporto alla sua nuova squadra. Siamo pronti a riabbracciarlo a fine campionato. Certi amori non finiscono mai”.