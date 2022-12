SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serviva vincere e tanto è stato: la Samb ritrova la gioia della vittoria al “Sabatino D’Angelo” regolando la Futsal L.C. per 7-2.

Eppure la banda di Michetti era andata sotto nei primissimi minuti di gioco, quando, dopo aver fallito tre nitide occasioni da gol, subisce l’acuto della L.C. con Colitti. Il colpo a freddo scuote la Samb, che nel giro di pochi istanti ribalta lo svantaggio prima con Firmani e poi con Mindoli, entrambi su assist di un Romolo Dorinzi particolarmente ispirato.

Il 3-1, parziale con cui le due squadre vanno a riposo, arriva alla metà del primo tempo con Fusco, che trafigge l’estremo difensore rossonero con un tiro a botta sicura dopo una bella triangolazione con Mindoli.

La ripresa comincia con una Samb arrembante, che si porta sul 4-1 con il venticinquesimo gol in campionato di Mindoli (distante due sole reti dal capocannoniere Benigni della D&G, ndr), bravo ad eludere l’ottimo Capecci con un dolce cucchiaio. Quasi per caso la Futsal L.C però trova il gol che dimezza lo svantaggio con Voltattorni, lesto a sottrarre il pallone dal controllo di Ulissi ed esplodere un bolide su cui Capriotti, autore di una grande prova, non ha potuto nulla.

La Samb a questo punto cambia marcia e dilaga: De Carolis realizza a porta vuota il 5-2, Ulissi si fa perdonare per la disattenzione commessa in precedenza mettendo a segno il 6-2 e sul finale Firmani fissa il punteggio sul 7-2 con la sua doppietta personale.

Samb Calcio a 5 che chiude il girone d’andata con una vittoria e può dunque sorridere, anche in virtù del pareggio 1-1 fra Bocastrum e Vire. Di contro, la Futsal D&G passeggia sul velluto vincendo 9-2 col modesto Ripaberarda: proprio contro gli ascolani c’è in programma il ritorno dei quarti di finale di Coppa Marche, previsto per lunedì 19 dicembre alle 21:00 in un “Sabatino D’Angelo” a porte chiuse.

Per passare il turno i rossoblù devono ribaltare il pesante 5-1 subito all’andata.