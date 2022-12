SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di giovedì 15 dicembre la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’elenco delle manifestazioni e delle iniziative in ambito sportivo del 2022 e la variazione compensativa al bilancio di previsione per la somma di € 49.600,00, stanziata a copertura delle spese per la realizzazione degli eventi e dei contributi erogati alle associazioni che li hanno organizzati;

– un prelevamento dal fondo di riserva del valore di € 47.117,22, necessari a coprire i costi di acquisto di viveri per il servizio di refezione scolastica;

– l’atto di indirizzo per la dotazione di un servizio integrato di informazione, comunicazione e marketing in ambito turistico dedicato al territorio. Il servizio prevede uno studio del territorio finalizzato a determinare punti di forza e debolezza, lo sviluppo di strategie di brand identity, la programmazione e realizzazione di un piano di marketing digitale;

– un progetto sperimentale per l’accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, in collaborazione con Picenambiente spa. L’iniziativa prevede l’introduzione della figura del “controllore/ispettore ambientale”, incaricato di vigilare sul rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali in materia di gestione e conferimento dei rifiuti. La sperimentazione avrà luogo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 e ha un costo complessivo di € 55.513,51.