SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti al Palazzetto “B. Speca” per la Infoservice Sambenedettese Basket che continua a preparare la gara contro Porto Sant’Elpidio Basket, in programma per domenica 18 dicembre alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Porto Sant’Elpidio.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il classe 2001 Mandel Adib Tongue Zuko, di seguito le sue dichiarazioni.

Tongue Zuko: “Sono sicuro che avremmo meritato dei punti in classifica, abbiamo giocato molto bene alcune partite dove siamo stati punto a punto contro delle squadre forti come Osimo e Montemarciano su tutte. Abbiamo commesso errori di concentrazione e di lettura di gioco che ci hanno compromesso le gare. Sarà compito nostro scendere in campo più concentrati nei momenti clou della partita e cercare di portare a casa punti. Sento di essere cresciuto sotto il punto di vista della lettura ma devo continuare a lavorare perché ho ampi margini di miglioramento. Porto Sant’Elpidio? Sicuramente sarà una partita alla nostra portata e molto combattuta, loro arrivano da una vittoria ma è una squadra con cui possiamo giocarcela e portare a casa i due punti”.