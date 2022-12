San Benedetto del Tronto – Ultimo appuntamento della stagione teatrale “Simbiosi” al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto.

Sabato 17 dicembre, alle ore 21,15, andrà in scena “Mis – Smarco” con Valentina Illuminati.

“Mis – Smarco” è la storia di una donna che, dopo una vita costantemente impegnata nei disparati ruoli di persona brava, divertente, intelligente, simpatica, bella, dolce, figlia, sorella, amica, professionista, compagna, allieva, insegnante, decide di smarcarsi dalla sua ingombrante personalità ed essere solo e semplicemente se stessa. Da sempre ossessionata dall’ironia, dovrà trovare il coraggio di vivere la vita per quella che è: una tragedia, una tragicommedia o forse una commedia divina.

Si può telefonare al numero 389 1463537 o scrivere alla mail caleidoteatro@gmail.com per acquistare un buono per dei biglietti della stagione oppure una card della CaleidoFamily. Entrare a far parte della CaleidoFamily vuol dire sostenere il teatro e, allo stesso tempo, accedere a delle sorprese e a dei momenti esclusivi per vivere la bellezza del teatro tutto l’anno.

Per informazioni si può visitare il sito www.cineteatrosanfilipponeri.com/caleidofamily