GROTTAMMARE – Operazione in entrata per il Grottammare Calcio che da il benvenuto all’ex difensore dell’Atletico Centobuchi, Dion Michael Gibbs. Per il centrale classe 1989 è un ritorno in biancoceleste. Inoltre lasciano la squadra Danilo Capretti e Emanuele Fattò Offidani. Di seguito il comunicato del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio è lieta di annunciare il ritorno al “Pirani” di Dion Michael Gibbs. Il forte difensore centrale classe 1989 ha indossato la maglia biancoceleste nelle quattro stagioni di Eccellenza tra il 2013 e il 2017: “Sono felice di tornare a lottare per il Grottammare – dichiara Gibbs – e spero di poter dare il mio contributo per aiutare la società a raggiungere i suoi obiettivi”. Contestualmente la società ufficializza la cessione di Danilo Capretti alla Cuprense e la risoluzione del contratto di Emanuele Fattò Offidani. Il Grottammare Calcio ringrazia i due giocatori per l’impegno profuso e la grande professionalità dimostrata”.