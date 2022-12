CENTOBUCHI – Ultimi allenamenti in casa Atletico Centobuchi che continua a preparare la partita contro Trodica, in programma per sabato 17 dicembre alle 14.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro. Dopo la seduta odierna è stato intervistato l’attaccante Lorenzo D’Angelo, di seguito le sue dichiarazioni.

D’Angelo: “Per me è il primo anno qui e mi sto trovando molto bene con i compagni e con il mister, si è creato un gruppo forte. Da quando sono arrivato mi sono fatto un’idea positiva. I primi mesi sono stati positivi, ho avuto la possibilità di crescere. Contro Futura ho segnato il primo gol in campionato, ho visto Iovannisci sulla destra che entrava in area e a quel punto ero sicuro che l’avrebbe messa al centro. Tanto è stato e mi sono fiondato sul pallone di testa. È una rete che mi da tanta fiducia anche per quanto riguarda il futuro del nostro percorso, sono felice di aver aiutato la squadra. Trodica? Mi aspetto una partita difficile, ha una squadra forte e verrà per vincere ma noi vogliamo fare la nostra gara e chiudere in bellezza il duemilaventidue”.