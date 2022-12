Di Laura Valori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 15 dicembre, ad Ancona, presso la sala Li Madou della Regione Marche, si è tenuta la premiazione sostenuta dalla Federazione nazionale dei Ministri del Lavoro delle Marche e dall’assessorato al Lavoro della Regione Marche riguardante il Premio Sicurezza sul Lavoro.

La premiazione è stata il simbolo dell’importanza della sicurezza nell’ambiente lavorativo, soprattutto in un periodo in cui la percentuale di infortuni e di morti sul lavoro è aumentata in maniera vertiginosa.

Prima della consegna dei premi, Fabio Filippetti, dirigente del dipartimento Salute della Regione Marche, Fabrizio Pierdicca, componente della Commissione nazionale sicurezza della Federazione dei Maestri del Lavoro, Rosa Martino, dirigente dell’IIS “Volterra-Elia” di Ancona, e Marcello Luciani, presidente Anmil delle Marche, sono intervenuti nel dibattito moderato da Giorgio Fiori – console interprovinciale Ascoli-Fermo dei Maestri del Lavoro – in cui si sottolinea l’esigenza di investire in modo innovativo per proteggere il settore dell’impresa marchigiana.

In seguito, la commissione composta dall’ingegnere Giorgio Amabili e dai rappresentati della Regione Marche e del Consolato regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro hanno assegnato il premio a Vincenzina Portelli, titolare dell’azienda sartoriale “Confezioni Vincenzina” situata in via Moncalieri, che si è distinta per la sua azione innovativa nell’ambito della sicurezza nel proprio laboratorio tessile.

“Sono onorata di ricevere un riconoscimento che premia il lavoro svolto quotidianamente dalla nostra azienda, una piccola realtà a conduzione familiare che da quasi quarant’anni promuove l’alta qualità in campo sartoriale – dichiara Vincenzina Portelli – Ringrazio la Cna di Ascoli Piceno per avermi offerto l’opportunità di prendere parte alla premiazione: in linea con le normative vigenti, l’associazione cura da sempre le nostre pratiche, promuove corsi di formazione legati ad ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro e ancora una volta si conferma un autentico punto di riferimento nel panorama imprenditoriale del territorio”.

“Nonostante le difficoltà che oggi caratterizzano il mondo del lavoro – afferma Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno – abbiamo la fortuna di poter contare su imprenditori preparati e lungimiranti, che con serietà, passione e amore per il proprio lavoro non rinunciano a investire per il bene del territorio, e Vincenzina è senza dubbio una di questi. Come associazione siamo felici di aver affiancato la sua azienda in un percorso di crescita costante, mettendo le nostre competenze in materia di sicurezza al servizio di una realtà imprenditoriale di primo livello nel campo della moda”.

“Con il suo saper fare, i suoi valori e la grande attenzione riservata alla sicurezza sul luogo di lavoro, Vincenzina Portelli rappresenta uno dei modelli imprenditoriali che come associazione stiamo cercando di promuovere tra le nuove generazioni per proseguire al meglio la lunga tradizione imprenditoriale del nostro territorio – aggiunge Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli Piceno – È nostra intenzione continuare a lavorare sul fronte della formazione, con l’obiettivo di far fronte alla carenza di manodopera specializzata che ad oggi condiziona in particolare il comparto manifatturiero e garantire un futuro luminoso all’imprenditoria picena”.

“Il riconoscimento regionale assegnato a Confezioni Vincenzina è motivo di grande orgoglio per la nostra associazione – conferma Daniele Gladioli, responsabile Ambiente e sicurezza della Cna di Ascoli Piceno – Con la nostra attività di consulenza e formazione siamo costantemente al fianco delle aziende per promuovere un’autentica cultura della sicurezza, un aspetto indispensabile per fare continuare a fare impresa in maniera innovativa e nel pieno rispetto delle regole”.