SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è concluso in festa il 2022 per il Circolo Tennis Maggioni: nella serata di ieri, giovedì 15 dicembre, il rinnovato appuntamento con la cena dedicata ai soci ha animato il ristorante Sasushi di Viale Buozzi. Presente il presidente Afro Zoboletti, che ha dichiarato soddisfatto: «Sono contento di vedere tante facce nuove quest’anno: non voglio parlare dei progetti futuri del Maggioni per scaramanzia, ma ci tengo a presentare quello che secondo noi è il cuore del nostro circolo: i Maestri della Scuola Tennis e della Scuola Padel Piercarlo Cocciò, Andrea Attrice, Lilli Consolani, Silvia Santori, Matìas Paolicelli ed Edoardo Lamberti». I festeggiamenti sono poi proseguiti fino a tardi, con cibo, canti, balli e giochi a premi. Nel corso della serata c’è stato spazio anche per un breve intervento del Sindaco Antonio Spazzafumo, che ha rinnovato il sostegno da parte dell’Amministrazione: «Il Maggioni è il Maggioni, ci sono dei bei progetti da portare avanti: Afro è in gamba, quindi andremo avanti sulla strada che abbiamo intrapreso».

L’anno che sta per finire ha visto il Circolo ripartire a pieno ritmo dopo la pandemia. Tante le manifestazioni organizzate: su tutte il ritorno del Challenger in estate, senza dimenticare l’Open di Padel, gli appuntamenti con la boxe e le varie competizioni amatoriali che rappresentano la vera forza di una grande struttura quale è il Maggioni. È stato anche l’anno della conferma per il presidente Afro Zoboletti, vincitore delle elezioni in autunno e già al lavoro per offrire a soci e appassionati un 2023 ancor più ricco.